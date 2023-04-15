Криминал 15 апреля 2023, 02:34 Жителя ЯНАО осудят за покушение на убийство собственного брата

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Житель Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом. Мужчину подозревают в покушении на убийство брата. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Преступление произошло осенью 2022 года. Два брата распивали алкоголь в селе Ныда Надымского района. В какой-то момент между ними произошла ссора.

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Злоумышленник схватил нож и два раза ударил им оппонента, а после нанес ему четыре удара топором. Уголовное дело против нападавшего направили в суд.