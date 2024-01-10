10 января 2024, 13:07
Жителя ЯНАО будут судить за убийство и поджог дома
Жителя Тазовского района будут судить за убийство и поджог частного дома. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.
В конце декабря 2022 года мужчина узнал, что в модульном двухэтажном доме живет его неприятель, и решился на поджог. В результате дом полностью выгорел, в пожаре погиб один человек. Однако сам объект мести в это время отсутствовал.
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Дело поджигателя передали в суд, в скором времени огласят приговор.
Преступления
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