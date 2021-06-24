Жителя ЯНАО будут судить за торговлю поддельными сигаретами
Бизнесмен из ЯНАО занимался торговлей поддельными сигаретами. Правоохранители изъяли контрафактного товара на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
«Было установлено, что 44-летний индивидуальный предприниматель в одном из торговых комплексов Нового Уренгоя организовал деятельность по хранению и сбыту немаркированной табачной продукции известных торговых марок», — пояснили в ведомстве.
У мужчины нашли несколько десятков тысяч пачек контрафактной продукции. На него завели уголовное дело, которое уже передали в суд.