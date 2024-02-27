Криминал 27 февраля 2024, 12:21 Жителя ЯНАО будут судить за попытку убить соседку гаечным ключом

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В Тарко-Сале будут судить местного жителя, которого обвинили в попытке убить соседку гаечным ключом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

В январе мужчина выпивал со знакомым в своей комнате в общежитии. Они вели себя очень громко, и 48-летняя соседка сделала замечание. Тогда мужчина схватил гаечный ключ и начал избивать женщину по голове. Она в итоге смогла вырваться, другие соседи пришли на помощь.

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Мужчину задержали, его дело в ближайшее время рассмотрит суд.

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