20 апреля 2023, 18:03
Жителя ЯНАО будут судить за нападение на сотрудника полиции
Житель Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа напал на участкового. Теперь его ожидает суд. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Преступление произошло 15 апреля в одном из домов города. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что его сосед избивает жену. На место происшествия прибыл участковый, который попытался доставить нарушителя в отделение. Однако мужчина ударил представителя власти металлическим предметом по голове.
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В отношении дебошира возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.
Преступления
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