Криминал 20 апреля 2023, 18:03 Жителя ЯНАО будут судить за нападение на сотрудника полиции

Читать 360tv в

Житель Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа напал на участкового. Теперь его ожидает суд. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Преступление произошло 15 апреля в одном из домов города. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что его сосед избивает жену. На место происшествия прибыл участковый, который попытался доставить нарушителя в отделение. Однако мужчина ударил представителя власти металлическим предметом по голове.

Реклама

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.