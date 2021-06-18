Жителя ЯНАО будут судить сразу за три преступления

Житель Надыма (ЯНАО) избил своего знакомого, его жену, а также вломился в дом к другим знакомым и украл у них телефон. Его будут судить сразу за все преступления, написало издание «СеверПресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Известно, что 35-летний мужчина пришел в дом к своему знакомому, с которым у него был конфликт. С собой он прихватил монтировку. В квартире оказалась только супруга его недруга. Недолго думая, мужчина избил ее монтировкой. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас ее здоровью уже ничто не угрожает.

В ходе следствия выяснилось, что ранее мужчина уже избивал своего знакомого, а также вламывался в дом к другой семье и украл у них телефон.

Мужчину обвинили в покушении на убийство, умышленном причинении легкого вреда здоровью и краже. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.