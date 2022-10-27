Жителя Ямала задержали по подозрению в убийстве жены | 360°

Криминал 27 октября 2022, 01:26 Жителя Ямала задержали по подозрению в убийстве жены

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В Москве задержали жителя ЯНАО, которого заподозрили в убийстве своей супруги. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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Труп женщины нашли накануне в одной из квартир в Новом Уренгое. Следствие предполагает, что ее забил до смерти муж. Он попытался покинуть пределы страны, но его задержали в аэропорту в Москве. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.