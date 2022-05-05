Жителя Ямала задержали по подозрению в избиении и угоне

На Ямале задержали местного жителя, которого заподозрили в избиении человека и угоне авто. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к полицейским обратился водитель, который рассказал, что его избил попутчик и угнал у него машину. По его словам, это случилось на автодороге Сургут — Салехард. Полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что он был неоднократно судим и привлекался к ответственности за пьяную езду. Возбуждено уголовное дело.