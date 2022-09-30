Жителя Ямала осудили за покушение на убийство | 360°

Криминал 30 сентября 2022, 05:12 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Ямала осудили за покушение на убийство

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В ЯНАО перед судом предстал местный житель, которого обвинили в попытке убийства бывшей сожительницы. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.

Следствие установило, что мужчина ворвался в дом к женщине и несколько раз ударил ее ножом. Мать пострадавшей, которая в тот момент находилась дома, побежала к соседям за помощью.

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Сам злоумышленник сбежал. Позднее правоохранители поймали его. Следующие семь лет осужденный проведет в колонии строгого режима.

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