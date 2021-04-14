Жителя Ямала обвинили в финансировании террориста

В ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нового Уренгоя, которого обвинили в финансировании террориста. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, 30-летнего мужчину обвинили в том, что он несколько лет назад перечислил 20 тысяч рублей участнику террористической организации, которая запрещена на территории России.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.