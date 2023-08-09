Криминал 09 августа 2023, 14:30 Жителя Ямала будут судить за торговлю наркотиками

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В ХМАО пройдет суд над жителем Ямала, которого подозревают в торговле наркотиками и отмывании денег. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, в марте этого года обвиняемый получил наркотические вещества общей массой более 1,5 килограмма и хотел их распростанять на территории ХМАО и ЯНАО. При попытке сбыта его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Преступным путем мужчина получил доход более 450 тысяч рублей, говорится в сообщении прокуратуры.