09 августа 2023, 14:30
Жителя Ямала будут судить за торговлю наркотиками
В ХМАО пройдет суд над жителем Ямала, которого подозревают в торговле наркотиками и отмывании денег. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным следствия, в марте этого года обвиняемый получил наркотические вещества общей массой более 1,5 килограмма и хотел их распростанять на территории ХМАО и ЯНАО. При попытке сбыта его задержали сотрудники правоохранительных органов.
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Преступным путем мужчина получил доход более 450 тысяч рублей, говорится в сообщении прокуратуры.
Наркотики
ХМАО
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