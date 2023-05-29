Криминал 29 мая 2023, 16:59 Жителя Якутии приговорили к 16 годам тюрьмы за сожжение приятеля

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Верховный суд Якутии приговорил жителя Сунтарского района к 16 годам лишения свободы за сожжение машины, в которой находился его приятель. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Верховного суда и прокуратуры республики.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь в автомобиле, после чего между ними произошла ссора. В результате конфликта подсудимый облил уснувшего приятеля бензином и поджег.

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Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте.