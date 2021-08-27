Жителя Якутии осудили на 19 лет за убийство двух сыновей

За убийство своих малолетних детей жителя села Таймылыр Булунского улуса Якутии суд приговорил к 19 годам исправительной колонии строгого режима. В апреле мать детей жаловалась на него в органы опеки и попечительства, но его сотрудники не приняли никаких мер.

Как рассказала и. о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник, женщина сообщила, что муж угрожают убить сыновей одного и двух лет. Сотрудники органов опеки знали, что мальчики находятся в опасности, но не вмешались. Через несколько дней дети поступили в больницу с колото-резаными ранами и скончались.

Суд признал виновным в двойном убийстве малолетних 26-летнего жителя села Таймылыр. Он полностью признал свою вину.

Следователи также завершили расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей. Сотрудница органа опеки и попечительства, которая не приняла мер по изоляции детей от отца, отправлена под домашний арест.

Якутские СМИ сообщали, что мужчина является инвалидом с ДЦП. Семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В середине апреля женщина позвонила супругу из Якутска и сообщила, что уходит от него и забирает детей. У него случилась истерика, он пригрозил убить сыновей. Сотрудники опеки успокоили его, но мальчиков не забрали.

В Тюмени арестован мужчина, признавшийся в убийстве восьмилетней школьницы. Он заявил, что под влиянием алкоголя и наркотиков похитил девочку, изнасиловал ее и задушил.