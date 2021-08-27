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    27 августа 2021, 04:59

    Жителя Якутии осудили на 19 лет за убийство двух сыновей

    Анастасия Кукова

    За убийство своих малолетних детей жителя села Таймылыр Булунского улуса Якутии суд приговорил к 19 годам исправительной колонии строгого режима. В апреле мать детей жаловалась на него в органы опеки и попечительства, но его сотрудники не приняли никаких мер.

    Жителя Якутии осудили на 19 лет за убийство двух сыновей

    Как рассказала и. о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник, женщина сообщила, что муж угрожают убить сыновей одного и двух лет. Сотрудники органов опеки знали, что мальчики находятся в опасности, но не вмешались. Через несколько дней дети поступили в больницу с колото-резаными ранами и скончались.

    Суд признал виновным в двойном убийстве малолетних 26-летнего жителя села Таймылыр. Он полностью признал свою вину.

    Следователи также завершили расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей. Сотрудница органа опеки и попечительства, которая не приняла мер по изоляции детей от отца, отправлена под домашний арест.

    Якутские СМИ сообщали, что мужчина является инвалидом с ДЦП. Семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В середине апреля женщина позвонила супругу из Якутска и сообщила, что уходит от него и забирает детей. У него случилась истерика, он пригрозил убить сыновей. Сотрудники опеки успокоили его, но мальчиков не забрали.

    В Тюмени арестован мужчина, признавшийся в убийстве восьмилетней школьницы. Он заявил, что под влиянием алкоголя и наркотиков похитил девочку, изнасиловал ее и задушил.