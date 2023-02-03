Криминал 03 февраля 2023, 15:49 Жителя Ижевска задержали по подозрению в организации наркопритона в квартире

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Полицейские задержали 36-летнего жителя Ижевска по подозрению в организации и содержании наркопритона. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртской республике.

Мужчина предоставлял собственную квартиру наркозависимым для употребления и изготовления в помещении запрещенных веществ. Во время задержания в притоне находились хозяин и двое посетителей.

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Отмечается, что местному жителю грозит до четырех лет лишения свободы.

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