03 февраля 2023, 15:49
Жителя Ижевска задержали по подозрению в организации наркопритона в квартире
Полицейские задержали 36-летнего жителя Ижевска по подозрению в организации и содержании наркопритона. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртской республике.
Мужчина предоставлял собственную квартиру наркозависимым для употребления и изготовления в помещении запрещенных веществ. Во время задержания в притоне находились хозяин и двое посетителей.
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Отмечается, что местному жителю грозит до четырех лет лишения свободы.
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