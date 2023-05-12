Криминал 12 мая 2023, 21:51 Жителя Ижевска задержали по подозрению в неоднократных кражах техники

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Жителя Ижевска задержали по подозрению в серии краж из магазинов продажи цифровой техники. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Заявление в полицию написал сотрудник магазина. Он рассказал, что из торговой точки пропали станция голосового управления, аудиоколонки и жесткие диски. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

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Во время изучения камер видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемого. Спустя время мужчину задержали.