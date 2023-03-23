Криминал 23 марта 2023, 14:59 Жителя Ижевска приговорили к сроку за нападение с ножом на полицейский и поджог здания

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Житель Ижевска устроил поджог здания полиции, а также напал на двоих сотрудников с ножом. За это его приговорили к сроку. О случившемся сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Ситуация произошла в сентябре 2022 года. Мужчина пришел к отделу полиции с бутылками керосина и ножами. Сначала он поджег вход в здание, а после ранил ножом двоих патрульных.

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Как удалось установить, нападение он спланировал заранее. Злоумышленника приговорили к 17 годам заключения.

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