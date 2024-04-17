Криминал 17 апреля 2024, 14:13 Жителя Ижевска приговорили к девяти годам колонии за убийство мужчины

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Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Ижевска, который убил знакомого матери. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Удмуртии.

Согласно данным следствия, летом прошлого года фигурант выпивал алкоголь вместе с отчимом. В какой-то момент он случайно увидел свою мать в компании мужчины, к которому испытывал неприязнь. Злоумышленник схватил нож и ударил оппонента в живот. От полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что отбывать наказание местный житель будет в колонии строгого режима.