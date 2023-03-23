Криминал 23 марта 2023, 12:29 Жителя Ижевска приговорили к 17 годам тюрьмы за попытку поджога отделения полиции

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Суд в Удмуртии приговорил жителя Ижевска к 17 годам лишения свободы за нападение с ножом на двух сотрудников ППС и попытку поджога отделения полиции. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

По данным следствия, осенью прошлого года мужчина подошел к отделу МВД, имея при себе несколько бутылок с керосином.

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Сотрудники патрульно-постовой службы попытались его задержать, однако злоумышленник оказал сопротивление и ранил правоохранителей ножом.

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