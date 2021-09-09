Жителя Ижевска осудили за мошенничество со страховкой

Прошел суд над мужчиной, который занимался мошенничеством со страховкой в Удмуртии. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона.

По данным следствия, мужчина сговорился со знакомым, чтобы поучить деньги со страховой компании. Они нарочно устроили ДТП и дали сотрудникам ГИБДД ложную информацию о происшествии. В результате мужчина получил выплату в 244 406 рублей.

Свою вину он признал, поэтому ему присудили только штраф 20 000 рублей.