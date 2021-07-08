Жителя Ивановской области приговорили к 5 годам колонии за избиение полицейских

Мужчина из города Вичуга (Ивановская область) избил сотрудников полиции. О том, что перед ним находятся именно полицейские, он знал. Теперь мужчину ждет пять лет заключения. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина нанес удар одному из полицейских в грудь. Другого он ударил кулаком в правый глаз. Медики сообщили, что нападавший нанес одному из потерпевшмх закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга. Такая травма считается легким вредом здоровью.

Вичугский городской суд приговорил нападавшего к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в силу.