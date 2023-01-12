Криминал 12 января 2023, 05:06 Жителя Ивановской области обвинили в изнасиловании

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В Ивановской области перед судом предстанет 44-летний местный житель, которого обвинили в изнасиловании. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный СК.

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В сентябре прошлого года обвиняемый решил довезти женщину, которой нужно было добраться из Фурманово в Иваново. В какой-то момент мужчина свернул с дороги на пустырь, где надругался над пострадавшей. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.