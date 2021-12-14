Жителя Иванова заключили под стражу за вождение в нетрезвом виде

31-летнего жителя Иванова приговорили к заключению за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь мужчина проведет за решеткой один год и десять месяцев. Об этом сообщил «Царьград».

Следователи установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. Последний раз он сел за руль в пьяном виде в октябре этого года. Злоумышленник признал свою вину. Помимо срока, он получил запрет заниматься деятельностью, при которой надо садиться за руль, на три с половиной года.