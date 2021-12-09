Жителя Иванова осудили на 8 лет за продажу наркотиков

Житель Иванова создал интернет-магазин, через который продавал психотропные вещества. В результате его приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград».

Следователи пытаются выяснить, у кого злоумышленник приобрел товар. Для продажи он расфасовал его по сверткам, которые планировал разложить по тайникам. В момент, когда фигурант фотографировал место закладки, его задержали полицейские.

Мужчину обвинили в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Суд приговорил его к восьми годам и семи месяцам в колонии строгого режима.