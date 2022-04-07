Жителя Иркутской области ждет суд за убийство 26-летней давности

Жителя Иркутской области будут судить за преступление, совершенное почти 26 лет назад. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на прокуратуру региона.

Фигурантом уголовного дела стал 52-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Как сообщили следователи, ситуация произошла летом 1996 года. Злоумышленник вместе со своим знакомым и двумя женщинами поймали попутку, на которой планировали доехать из Иркутска в Усолье-Сибирское.

В ходе поездки мужчинам пришла в голову идея украсть автомобиль. Подозреваемый попросил водителя остановиться и застрелил его из обреза. Злоумышленники оставили труп в лесу, а автомобиль угнали.