Криминал 06 марта 2023, 16:37 Жителя Иркутской области приговорили к сроку за истязание пятилетней падчерицы

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Жителя Куйтунского района Иркутской области приговорили к заключению за истязание пятилетней падчерицы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

Как установили следователи, преступления 28-летний мужчина начал совершать в 2020 году. На протяжении полутора лет злоумышленник избивал ребенка, а также «совершал иные насильственные действия, причиняющие боль и страдания». В 2021 году мужчина сломал пострадавшей бедро.

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Его приговорили к заключению сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима.

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