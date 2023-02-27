27 февраля 2023, 13:15
Жителя Иркутской области осудили на 8 лет за убийство сожительницы
Жителю Иркутской области дали восемь лет колонии строгого режима за убийство сожительницы. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Убийство произошло в августе прошлого года в городе Шелехове. Мужчина пришел к соседям и рассказал, что в порыве гнева начал душить свою жену. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он испугался и ушел из дома.
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Прибывшие на место ЧП медики и полицейские констатировали смерть пострадавшей. В правоохранительных органах выяснили, что пара злоупотребляла спиртными напитками.
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Убийства
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