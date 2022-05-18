Жителя Иркутска задержали Ноябрьске с партией наркотиков

Наркокурьера из Иркутской области, при котором находилась партия синтетических веществ, задержали сотрудники отдела наркоконтроля и спецподразделения «Гром». Злоумышленник пытался распространить «товар» в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

У парня обнаружили 11 свертков синтетического наркотика. При этом еще 17 обнаружили у него дома. Против молодого человека возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.