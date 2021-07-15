Жителя Иркутска, угрожавшего выбросить сына, арестовали

Жителя Иркутска, который угрожал спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, арестовали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Следственный комитет России ранее потребовал арестовать мужчину из Иркутска, который угрожал сбросить своего трехлетнего сына с балкона на 14-м этаже.

Октябрьский районный суд Иркутска отправил горожанина под арест на два месяца.

Иркутянин в минувший вторник забрался на карниз с внешней стороны балкона на 14-м этаже. В руках он держал трехлетнего ребенка и угрожал, что спрыгнет вместе с ним. Ситуация находилась на волоске. Мужчина отказывался вести диалог со спасателями и полицейскими. По его требованию на место доставили его супругу. После нескольких часов переговоров мужчину все-таки заставили вернуться в квартиру. Его задержали.

Против мужчины завели дело о приготовлении к убийству малолетнего. На допросе он объяснил свой поступок тем, что таким образом хотел привлечь внимание супруги. Предположительно, незадолго до произошедшего они поссорились.

Жена иркутянина ранее рассказала «360», что ее супруг хотел, чтобы она забрала заявление из полиции. По ее словам, с конца марта они не проживают вместе. Конфликты между ними начались после того, как женщина подала на развод.