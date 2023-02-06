Криминал 06 февраля 2023, 18:33 Жителя Иркутска приговорили к сроку за убийство, которое он совершил 22 года назад

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Жителя Иркутска приговорили к сроку за преступление, которое он совершил 22 года назад. В возрасте 20 лет злоумышленник убил человека. Об этом сообщил fedpress.ru со ссылкой на региональное СУ СКР по региону.

Ситуация произошла в марте 2001 года. Мужчина вместе со знакомым распивал алкоголь в заброшенном подземном гараже. В какой-то момент между ними произошла ссора, из-за чего злоумышленник застрелил оппонента, написали «Новые известия».

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Совершив преступление, мужчина сделал поддельные документы и отправился в другой регион. Лишь в августе 2022 года его обнаружили в Краснодаре. Злоумышленника отвезли в Иркутск, где его приговорили к 8,5 года заключения в колонии строгого режима.

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