Криминал 06 февраля 2023, 18:54 Жителя Ингушетии осудят за убийство 26-летней давности в Кургане

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Жителя Республики Ингушетия осудят за убийство, совершенное в 1996 году в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК России по Курганской области.

Отмечается, что мужчина более 26 лет скрывался за границей под другим именем. Его обвиняют в совершении умышленного убийства в микрорайоне Рябково.

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На время предварительного следственного процесса мужчину заключили под стражу, данное дело передали в суд.

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