Жителя Ингушетии обвинили в убийстве 20-летней давности

Мужчину из Ингушетии обвиняют в убийстве, совершенном 20 лет назад в поселке Петровский Октябрьского района Челябинской области. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службе СУ СКР по области.

Следствие установило, что мужчина прибыл в Челябинскую область из Ингушетии, где также разыскивался за особо тяжкое преступление.

«По данным следствия, в марте 2002 года обвиняемый находился на дискотеке в доме культуры в поселке Петровский Октябрьского района. В указанном месте у обвиняемого на бытовой почве возник конфликт с тремя местными жителями. В ходе ссоры он нанес мужчинам ножевые ранения, от полученных травм один потерпевший погиб, двоим была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему они остались живы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Первое преступление жителем Ингушетии было совершено в августе 2001 года. В Сунженском районе обвиняемый с помощью холодного оружия убил мужчину, после чего уехал в Челябинскую область. Преступление удалось раскрыть спустя 20 лет.

В настоящий момент злоумышленник задержан сотрудниками ГУ МВД по региону. Уголовное дело направлено в суд.