Криминал 19 мая 2023, 14:00 Жителя Ингушетии обвинили в хищении денег при выполнении госконтракта Генпрокуратура утвердила обвинение жителю Ингушетии по делу о работах по госконтракту

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Бизнесмена из Ингушетии обвинили в мошенничестве и в краже денег во время работ по государственному контракту. Генпрокуратура России уже утвердила обвинительное заключение, сообщила пресс-служба ГУ Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств при проведении работ по государственному контракту», — сказано в сообщении.

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Речь идет о статьях УК РФ «Легализация денежных средств» и «Мошенничество». По данным следствия, фирма-подрядчик в 2019-м и 2020-м годах выполняла работы по строительству психоневрологического диспансера в Назрановском районе Ингушетии по госконтракту.

Обвиняемый руководил этой организацией. Он предоставил региональному министерству строительства акты о приемке выполненных работ с неверными сведениями об их стоимости. В итоге получилось, что мужчина похитил более 18 миллионов рублей.

Следствие считает, что он в 2021 году также украл автомобиль Toyota Camri у одного знакомого, а потом продал машину за 2,3 миллиона рублей. Кроме того, жителя Ингушетии обвинили в хищении 1,9 миллиона рублей. Речь идет о случае в 2019 году, когда он вносил в акты недостоверную информацию о стоимости «фактически невыполненных работ в офисных помещениях».

«С целью легализации похищенных денежных средств обвиняемый создал видимость приобретения в 2019 году в собственность фактически возглавляемой им организации двух новых автомобилей общей стоимостью более 3 миллиона 800 тысяч рублей, которые он продал», — добавили в Генпрокуратуре.

Ведомство направило уголовное дело в Магасский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.