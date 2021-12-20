Жителя ХМАО заподозрили в выстреле в полуторагодовалого сына

Жителя поселка Кондинское в Югре заподозрили в покушении на полуторагодовалого сына. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, он поссорился со своей возлюбленной и выстрелил из охотничьего ружья в ребенка. Мальчик с тяжелыми ранениями ног попал в больницу.

В отношении 35-летнего отца пострадавшего ребенка возбудили дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством. По данным следствия, во время конфликта с матерью мальчика он угрожал убить ее. Женщине 27 лет.

Ссора произошла 18 декабря ночью. Подозреваемый был пьян, схватил ружье — и из-за неосторожного обращения с оружием произошел выстрел в сторону ребенка, уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине. По информации Znak.com, у ребенка диагностировали многочисленные ранения дробью. Он находится в тяжелом состоянии в Кондинской районной больнице.