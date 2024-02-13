Криминал 13 февраля 2024, 15:15 Жителя ХМАО приговорили к исправительным работам за убийство женщины

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В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к восьми месяцам исправительных работ жителя Урая, который убил женщину. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, летом прошлого года мужчина распивал алкоголь со своей знакомой, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта подсудимый толкнул женщину локтем в глаз, она упала и ударилась головой об угол деревянной тумбы.

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Отмечается, что потерпевшую с серьезной травмой доставили в больницу, позже она скончалась.