Криминал 07 декабря 2023, 13:29 Жителя ХМАО приговорили к 2 годам колонии за угрозы убийством женщине

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Суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа к двум годам лишения свободы за угрозы убийством женщине. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Когалымского городского суда.

По данным следствия, между потерпевшей и мужчиной в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый схватил нож и начал угрожать женщине.

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Отмечается, что летом прошлого года осужденный уже нападал на нее с ножом.

Отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии строгого режима.