Криминал 18 декабря 2023, 18:35 Жителя ХМАО приговорили к 12 годам колонии за убийство матери

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Сургутский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 12 годам лишения свободы жителя поселка Солнечного, который убил мать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, летом 2021 года между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый набросился на мать с бейсбольной битой и забил ее до смерти.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.