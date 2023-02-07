Криминал 07 февраля 2023, 18:12 Жителя ХМАО обвинили в избиении двоих полицейских

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа получил обвинительный приговор за избиение двоих сотрудников полиции. Мужчина проведет два года в колонии строгого режима, сообщило Nation News.

По данным следствия, летом прошлого года мужчина решил заступиться за женщину, на которую оформляли протокол за правонарушение. Местный житель напал на сотрудников полиции и нанес им удары в область бедра и груди.

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Отмечается, что во время нападения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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