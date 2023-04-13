Криминал 13 апреля 2023, 18:48 Жителя ХМАО, напавшего на жену и сотрудников полиции с топором, приговорили к 7 годам лишения свободы

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Жителя поселка в Ханты-Мансийском автономном округе приговорили к семи годам лишения свободы за нападение с топором на жену и сотрудников полиции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, мужчина угрожал расправой прибывшим на вызов соседей полицейским и своей жене. Во время задержания он бросил нож в одного из правоохранителей, после чего схватил топор и попытался замахнуться.

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Отмечается, что помимо наказания в виде лишения свободы мужчине также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.