Криминал 29 февраля 2024, 12:14 Жителя ХМАО, избившего знакомого до смерти, отправили в колонию строгого режима на 7 лет

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В Белоярске осудили 32-летнего мужчину, которого обвиняли в избиении знакомого до смерти. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

Конфликт между приятелями произошел осенью прошлого года. Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились, между ними завязалась драка. В результате один из них до смерти избил оппонента.

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Мужчину осудили на семь лет колонии строгого режима.

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