29 февраля 2024, 12:14
Жителя ХМАО, избившего знакомого до смерти, отправили в колонию строгого режима на 7 лет
В Белоярске осудили 32-летнего мужчину, которого обвиняли в избиении знакомого до смерти. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.
Конфликт между приятелями произошел осенью прошлого года. Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились, между ними завязалась драка. В результате один из них до смерти избил оппонента.
Реклама
Мужчину осудили на семь лет колонии строгого режима.
Приговоры
Реклама
Реклама