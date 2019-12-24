Жителя ХМАО арестовали за истязание и убийство дочери
В Нефтеюганске задержали 34-летнего жителя, который регулярно избивал дочерей и в итоге убил одну из них. Как сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на сайт СК, погибшей девочке было три года.
Детей мужчине передали после смерти матери в ноябре этого года. Известно, что он регулярно избивал дочерей.
21 декабря он находился в состоянии алкогольного опьянения и снова стал бить детей. От ударов по голове и телу младшая девочка умерла на следующий день. Старшего ребенка госпитализировали после побоев.
На мужчину завели уголовное дело об убийстве малолетнего, а также об истязании.