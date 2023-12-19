19 декабря 2023, 19:13
Жителя ХМАО арестовали по обвинению в убийстве брата
В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа суд арестовал местного жителя, который обвиняется в убийстве собственного брата. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По данным ведомства, между родственниками возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил брата, от полученных травм потерпевший скончался.
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Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, следователи уже допросили свидетелей.
Убийства
ХМАО
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