Криминал 19 декабря 2023, 19:13 Жителя ХМАО арестовали по обвинению в убийстве брата

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В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа суд арестовал местного жителя, который обвиняется в убийстве собственного брата. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным ведомства, между родственниками возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил брата, от полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, следователи уже допросили свидетелей.