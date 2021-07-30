Жителя Хакасии заподозрили в поджоге мобильного пункта вакцинации

Мужчину в Хакасии заподозрили в поджоге мобильного пункта вакцинации. Следствие возбудило уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 167 УК РФ „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Накануне вечером наряд полиции задержал пьяного мужчину 1984 года рождения по подозрению в поджоге мобильного пункта вакцинации, расположенного на Первомайской площади Абакана. О пострадавших информации не поступало.

На заседании оперативного штаба Хакасии было решено обеспечить ночную охрану мобильного пункта, развернутого медиками Центрального военного округа на Первомайской площади Абакана. Первый заместитель главы Хакасии Ольга Пономарева также поблагодарила военных и спасателей, которые устранили последствия поджога, передал сайт РТС.