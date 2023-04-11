Важное 11 апреля 2023, 10:49 Жителя Хабаровска задержали по подозрению в государственной измене ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене из-за перевода денег ВСУ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Хабаровске мужчину, которые отдавал деньги на спонсирование ВСУ. Теперь россиянина подозревают в госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — заявили в ЦОС.

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Силовики добавили, что подозреваемый переводил свои деньги для покупки ВСУ боеприпасов, оружия и обмундирования. Уголовное дело о госизмене уже открыли. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что россиянина на Сахалине также задержали по подозрению в государственной измене. Мужчина собирался отправиться на Украину и воевать там на стороне противника.