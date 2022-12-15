Криминал 15 декабря 2022, 11:37 Жителя Хабаровска отправили на 12,5 года в тюрьму за госизмену ФСБ: суд приговорил жителя Хабаровска к 12,5 года колонии строгого режима за госизмену

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Мужчина из Хабаровска связался с украинскими спецслужбами и предложил купить сведения, которые представляют для России государственную тайну. Его арестовали и приговорили к 12,5 года за госизмену, рассказал Центр общественных связей ФСБ.

По работе житель Хабаровска имел доступ к государственной и коммерческой тайне, касающейся объектов транспортной инфраструктуры. Он сам связался в интернете со спецслужбами Украины и предложил продать им эту информацию. Сотрудники ФСБ вовремя отреагировали, и сделка не состоялась.

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Мужчину схватили прямо на рабочем месте, а потом отвезли на допрос и заключили под стражу. Он рассказал силовикам о своих планах. В конечном итоге суд признал хабаровчанина виновным в госизмене и приговорил к 12,5 года в колонии строгого режима. По решению пятого апелляционного суда общей юрисдикции приговор вступил в силу.

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