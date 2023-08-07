Криминал 07 августа 2023, 17:26 Жителя Гусь-Хрустального будут судить за ограбление офиса МФО с игрушечным пистолетом

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В Гусь-Хрустальном будут судить местного жителя, которого обвиняют в том, что он ограбил микрофинансовую организацию с игрушечным пистолетом. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина был в долгах, поэтому и решился на ограбление. Он замаскировался с помощью кепки и медицинской маски, под угрозой игрушечного оружия забрал 67 тысяч рублей и уехал на велосипеде. Мужчину задержали, ему грозит до восьми лет колонии.

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