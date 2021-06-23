Жителя города Иваново посадят за торговлю наркотиками

Житель города Иваново сядет в тюрьму за покушение на сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мужчину задержали, когда он выезжал из леса, где забирал наркотики из тайника. У него обнаружили три килограмма запрещенного вещества. Позже у него дома изъяли еще два килограмма.

Выяснилось, что задержанный был в сговоре с неустановленным лицом. Его теперь также разыскивает полиция. Наркотики он собирался продать.

В результате мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.