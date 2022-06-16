Жителя Геленджика заподозрили в краже сумки у клиентки банка в Краснодаре

35-летнего жителя Геленджика заподозрили в ограблении в Краснодаре. Злоумышленника подозревают в том, что он ограбил посетительницу банка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

В ходе допроса подозреваемый заявил, что проследил за пострадавшей и украл у нее в безлюдном месте сумку. В ней находились 40 тысяч рублей и телефон.

«Против налетчика возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ („Грабеж“). Ему грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу», — сообщили в ведомстве.