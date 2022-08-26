Жителя Евпатории осудят за распространение порнографии через социальные сети

Жителя Евпатории обвинили в распространении порнографические материалы среди несовершеннолетних с помощью социальных сетей. Теперь 21-летнего злоумышленника ждет суд. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Молодой человек создал фейковую страницу под лицом женщины. С помощью аккаунта он знакомился с несовершеннолетними девушками.

«С февраля по июнь 2021 года он рассылал школьницам фотографии интимного содержания, таким образом растлевая их», — сообщили в ведомстве.

На данный момент обвиняемй находится под стражей.