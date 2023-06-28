Криминал 28 июня 2023, 18:41 Жителя Екатеринбурга, воткнувшего нож в спящего внука, приговорили к году тюрьмы

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к одному году лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью внуку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По данным следствия, весной этого года между 70-летним пенсионером и 27-летним мужчиной произошел конфликт. Подсудимый вонзил нож в спящего внука. В этот момент пенсионер находился в состоянии опьянения.

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Отмечается, что отбывать наказание местный житель будет в исправительной колонии общего режима.