Жителя Екатеринбурга привлекли по делу об убийстве пятилетней давности

Жителя Екатеринбурга заподозрили в убийстве, которое произошло пять лет назад. Обнаружить его удалось с помощью генетической экспертизы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас злоумышленник прибывает в колонии. По версии следователей, преступление произошло в 2017 году на улице Чистой. Подозреваемый нанес незнакомому мужчине удар ножом, после чего пострадавший скончался от полученных травм.

«В январе этого года было установлено, что генетический профиль совпадает с одним из осужденных, который отбывает наказание за преступление, которое он совершил в отношении своей знакомой», — сообщили в ведомстве.